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Теннис

Ястремская возобновит сезон на турнире WTA в Палермо

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Стал известен заявочный список турнира в Италии

#Ястремская

Источник – Большой теннис Украины.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская начнет выступления на первом игровом недели августа в рамках турнира WTA в Палермо.

Об этом сообщает Большой теннис Украины.

Стал известен заявочный список турнира в Италии. В основной сетке выступление себе гарантировала одна представительница Украины – Даяна Ястремская.

На первой и второй позиции в альтернативном списке на попадание в квалификации находятся две наши теннисистки-Леся Цуренко и Марта Костюк.

Читайте также:  Цуренко победила в первом круге турнира в Египте

Wild card в основную сетку получила вторая ракетка мира Симона Халеп.

Напомним, Свитолина без проблем победила Севастову в полуфинале выставочного турнира в Берлине.

Источник: champion.com.ua
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