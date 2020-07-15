Ястремская возобновит сезон на турнире WTA в Палермо

Стал известен заявочный список турнира в Италии

#Ястремская

Источник – Большой теннис Украины.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская начнет выступления на первом игровом недели августа в рамках турнира WTA в Палермо.

Об этом сообщает Большой теннис Украины.

Стал известен заявочный список турнира в Италии. В основной сетке выступление себе гарантировала одна представительница Украины – Даяна Ястремская.

На первой и второй позиции в альтернативном списке на попадание в квалификации находятся две наши теннисистки-Леся Цуренко и Марта Костюк.

Wild card в основную сетку получила вторая ракетка мира Симона Халеп.

Напомним, Свитолина без проблем победила Севастову в полуфинале выставочного турнира в Берлине.