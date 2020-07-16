Летняя юношеская Олимпиада в Дакаре перенесена на 2026 год

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Летние юношеские Олимпийские игры, которые были запланированы в столице Сенегала с 22 октября по 9 ноября 2022 года, решено перенести на 2026 год. Предложение об этом поступило от президента страны Маки Салла, которое после долгих обсуждений поддержал и президент МОК Томас Бах.

Как сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Украины, перенос Юношеских Олимпийских игр позволяет МОК, другим НОК и международным федерациям лучше спланировать свою деятельность, на которую значительно повлиял перенос Олимпиады в Токио и крупных международных спортивных мероприятий, а также финансовые последствия глобального кризиса в области здравоохранения.

Отметим, что Летние юношеские Олимпийские игры в Дакаре могут стать первым олимпийским событием на африканском континенте.



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Источник:

noc-ukr.org

Фото: olympic.org.