13-летняя теннисистка обыграла экс-лидера парного рейтинга на выставочном турнире в Чехии

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Бренда Фругвиртова победила Катержину Синякову на соревнованиях в Простеёве



Вчера в рамках группового этапа на Moravia Open чешка оказалась сильнее своей соотечественницы со счётом 7:6(5), 6:1. Отметим, что Фругвиртова пока не имеет юниорского рейтинга ITF, однако занимает 24-е место в рейтинге Tennis Europe среди теннисисток до 14 лет.

Синякова, в свою очередь, в прошлом году была первой ракеткой мира в парном рейтинге и на данный момент находится на 54-й позиции в одиночном рейтинге WTA. Днём ранее чешка проиграла ещё одной юниорке – 17-летней Дарье Видмановой, занимающей 40-е место в юниорском рейтинге ITF.

Двумя победами в группе Фругвиртова обеспечила себе выход в полуфинал турнира в Простеёве.



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Фото: Deník/Jan Pořízek.