Пятница, 17 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннис13-летняя теннисистка обыграла экс-лидера парного рейтинга на выставочном турнире в Чехии
Теннис

13-летняя теннисистка обыграла экс-лидера парного рейтинга на выставочном турнире в Чехии

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Вчера, 15:12

Элина Свитолина стартует с полуфинала на турнире в Германии на харде

14.07.20 19:15

Даяна Ястремская возобновит сезон на турнире WTA в Палермо

14.07.20 18:10

Элина Свитолина: "Защита очков могла бы мотивировать меня поехать в США"

14.07.20 17:02

Элина Свитолина может не сыграть на турнирах в США

Бренда Фругвиртова победила Катержину Синякову на соревнованиях в Простеёве

Вчера в рамках группового этапа на Moravia Open чешка оказалась сильнее своей соотечественницы со счётом 7:6(5), 6:1. Отметим, что Фругвиртова пока не имеет юниорского рейтинга ITF, однако занимает 24-е место в рейтинге Tennis Europe среди теннисисток до 14 лет.

Читайте также:  Даллас. Калинина проведёт первый четвертьфинал с июня

Синякова, в свою очередь, в прошлом году была первой ракеткой мира в парном рейтинге и на данный момент находится на 54-й позиции в одиночном рейтинге WTA. Днём ранее чешка проиграла ещё одной юниорке – 17-летней Дарье Видмановой, занимающей 40-е место в юниорском рейтинге ITF.

Двумя победами в группе Фругвиртова обеспечила себе выход в полуфинал турнира в Простеёве.

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Фото: Deník/Jan Pořízek.

Читайте также:  Стаховский проиграл в финале квалификации на турнире в Венгрии

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

семь + девять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Второй розыгрыш UTS может состояться накануне US Open

Клейстерс и Кенин поделились эмоциями после встречи на командном турнире в США

Стэн Вавринка: “Я совсем не скучаю по тому адреналину, который испытываю во время соревнований”

Свитолина сыграет с победительницей пары Севастова – Бертенс во втором этапе турнира в Берлине

Летняя юношеская Олимпиада в Дакаре перенесена на 2026 год

Закрыть