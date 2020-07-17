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Теннис

Агентство IMG объявило о начале сотрудничества с Мартой Костюк

Евгений НикитюкНет комментариев
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Американская менеджерская компания поделилась новостью в соцсетях.

“Сердечно приветствуем самого нового члена семьи IMG Tennis Марту Костюк”, – сказано в сообщении агентства в соцсетях.

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Напомним, что Костюк работала с агентством “S.A.M” и Иваном Любичичем (во время карантина хорват расширил поле деятельности вместе с обновленной менеджерской компанией).

В числе клиентов IMG Tennis Наоми Осака, Гарбинье Мугуруса, Наоми Осака, сестры Уильямс, Мария Шарапова и многие другие игроки.

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Фото: ФТУ.

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Источник: btu.org.ua
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