Агентство IMG объявило о начале сотрудничества с Мартой Костюк

Новости

bett1 ACES. Свитолина выиграла в финале против Квитовой

Элина Свитолина стартует с полуфинала на турнире в Германии на харде

Даяна Ястремская возобновит сезон на турнире WTA в Палермо

Элина Свитолина: "Защита очков могла бы мотивировать меня поехать в США"

Американская менеджерская компания поделилась новостью в соцсетях.



“Сердечно приветствуем самого нового члена семьи IMG Tennis Марту Костюк”, – сказано в сообщении агентства в соцсетях.

Напомним, что Костюк работала с агентством “S.A.M” и Иваном Любичичем (во время карантина хорват расширил поле деятельности вместе с обновленной менеджерской компанией).

В числе клиентов IMG Tennis Наоми Осака, Гарбинье Мугуруса, Наоми Осака, сестры Уильямс, Мария Шарапова и многие другие игроки.

Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Фото: ФТУ.