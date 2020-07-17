Агентство IMG объявило о начале сотрудничества с Мартой Костюк

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Американская менеджерская компания поделилась новостью в соцсетях.
“Сердечно приветствуем самого нового члена семьи IMG Tennis Марту Костюк”, – сказано в сообщении агентства в соцсетях.
Напомним, что Костюк работала с агентством “S.A.M” и Иваном Любичичем (во время карантина хорват расширил поле деятельности вместе с обновленной менеджерской компанией).
В числе клиентов IMG Tennis Наоми Осака, Гарбинье Мугуруса, Наоми Осака, сестры Уильямс, Мария Шарапова и многие другие игроки.
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Фото: ФТУ.