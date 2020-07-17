Клейстерс и Кенин поделились эмоциями после встречи на командном турнире в США

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Комментарии теннисисток после личного противостояния в World Team Tennis
В четвёртый игровой день команда New York Empire, за которую выступает бельгийка, обыграла Philadelphia Freedoms.
Ким Клейстерс: “София была милой и очаровательной девочкой, которая сильно увлечена теннисом. В ней был виден потенциал, так что было приятно передать ей своей опыт. Я получала удовольствие от её роста и было приятно видеть её становление как чемпионки турнира Большого Шлема. Она ещё так молода, её многое ждёт в будущем”.
София Кенин: “К сожалению, мне не удалось одержать победу, но я играла довольно хорошо. Я очень счастлива видеть возвращение Ким и то, как она хорошо играет. Я действительно рада её возвращению. Она показала, что не важно, сколько тебе лет, ты всегда можешь вернуться и заниматься своим любимым делом. Она в отличной форме”.
Со всеми результатами матчей среды на World Team Tennis можно ознакомиться здесь.
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Источник:
wtt.com
Фото: World Team Tennis.