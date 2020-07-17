Свитолина – Квитова 3:6, 6:1, 10:5. Обзор матча

Свитолина сыграет с победительницей пары Севастова – Бертенс во втором этапе турнира в Берлине
#Свитолина, #Квитова
Источник – Чемпион.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла чешскую теннисистку Петру Квитову в финале выставочного мінітурніру в Германии.
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Берлин, Германия
Хард
Финал, 17 июля
Элина Свитолина (Украина) – Петра Квитова (Чехия) – 3:6, 6:1, 10:5
Напомним, Свитолина сыграет с победительницей пары Севастова – Бертенс во втором этапе турнира в Берлине.
Источник: champion.com.ua