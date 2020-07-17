Свитолина – Квитова 3:6, 6:1, 10:5. Обзор матча

Свитолина сыграет с победительницей пары Севастова – Бертенс во втором этапе турнира в Берлине

#Свитолина, #Квитова

Источник – Чемпион.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла чешскую теннисистку Петру Квитову в финале выставочного мінітурніру в Германии.

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Берлин, Германия

Хард

Финал, 17 июля

Элина Свитолина (Украина) – Петра Квитова (Чехия) – 3:6, 6:1, 10:5

Напомним, Свитолина сыграет с победительницей пары Севастова – Бертенс во втором этапе турнира в Берлине.