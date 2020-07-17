Второй розыгрыш UTS может состояться накануне US Open

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Патрик Муратоглу рассказал о планах проведения еще одного турнира в рамках “Ultimate Tennis Showdown”.



По словам Муратоглу, второй розыгрыш теннисной лиги хотят провести ближе к Открытому чемпионату США.

“Мы пока не обсуждали проведение UTS с ATP, у них сейчас много своих проблем. Тем более, наша лига – это не первоочередная задача, – рассказал Муратоглу. – У нас был разговор с WTA, хотя у них тоже есть свои проблемы. Они высказали свои идеи. Пока ассоциации заняты вопросами, которые возникли из-за пандемии.

Пока нет точной информации по поводу второго розыгрыша, так что, я не могу сказать много. Наша цель – привлечь к участию теннисисток. Мы постараемся все устроить накануне US Open. Конечно, есть много моментов, которые можно улучшить. Но мы начали с нуля, поэтому, я думаю, это был неплохой старт”.

Напомним, победителем первого розыгрыша Ultimate Tennis Showdown стал итальянец Маттео Берреттини.



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Источник:

tennismajors.com

Фото: Tennis Majors.