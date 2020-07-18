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Теннис

Анастасия Севастова: “Свитолина великолепно провела свой финал, но хард подходит лучше именно моей игре”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Вчера, 16:08

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В четвертьфинале мини-турнира bett1 ACES, который проходит на харде, латвийка победила Кики Бертенс.

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“Это был отличный матч. Против Кики всегда очень тяжело играть, у неё мощный теннис. Я хорошо начала этот матч и потрясающе провела первый сет, но к концу встречи становилось всё сложнее”.

Сегодня в вечернем полуфинале Севастова сыграет против Элины Свитолиной.

“Мы дважды вместе тренировались. Один раз здесь на харде и один раз на траве. Теперь мне снова предстоит встретиться с ней, и я с нетерпением жду этого матча. Элина великолепно провела свой финал, но я считаю, что хард подходит лучше именно моей игре”.

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Источник:
www.wtatennis.com

Источник: btu.org.ua
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