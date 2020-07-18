bett1 ACES. Севастова снова сыграет против Свитолиной в Берлине

Новости
Вчера, 16:08
bett1 ACES. Свитолина выиграла в финале против Квитовой
16.07.20 15:12
Элина Свитолина стартует с полуфинала на турнире в Германии на харде
14.07.20 19:15
Даяна Ястремская возобновит сезон на турнире WTA в Палермо
14.07.20 18:10
Элина Свитолина: "Защита очков могла бы мотивировать меня поехать в США"
Анастасия Севастова вышла в полуфинал турнира на харде
bett1 ACES
Берлин, Германия • 13-19 июля • женский турнир
В четвертьфинальном матче латвийская теннисистка победила Кики Бертенс из Нидерландов: 6:1, 6:4. За выход в полуфинал Севастова будет бороться с Элиной Свитолиной.
Напомним, что несколько дней назад Анастасия уже встречалась с представительницей Украины в полуфинале травяного турнира и потерпела поражение в двух сетах.
Сегодня Свитолина праздновала победу в перенесённом со среды финале против Петры Квитовой.
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