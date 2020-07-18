bett1 ACES. Севастова снова сыграет против Свитолиной в Берлине

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bett1 ACES. Свитолина выиграла в финале против Квитовой

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Анастасия Севастова вышла в полуфинал турнира на харде



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Берлин, Германия • 13-19 июля • женский турнир

В четвертьфинальном матче латвийская теннисистка победила Кики Бертенс из Нидерландов: 6:1, 6:4. За выход в полуфинал Севастова будет бороться с Элиной Свитолиной.

Напомним, что несколько дней назад Анастасия уже встречалась с представительницей Украины в полуфинале травяного турнира и потерпела поражение в двух сетах.

Сегодня Свитолина праздновала победу в перенесённом со среды финале против Петры Квитовой.



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