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Теннис

Севастова уничтожила Свитолину в полуфинале турнира в Берлине

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Элина Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Берлине

#Свитолина, #Севастова

Источник – Чемпион.

Элина Свитолина в полуфинале выставочного турнира Bett1 Aces Berlin 2 встречалась с Анастасией Севастовою.

Матч завершился уверенной победой латвийской теннисистки в двух сетах. Игра длилась 48 минут.

Элина Свитолина смогла взять лишь два гейма.

Bett1 Aces Berlin 2
Берлин, Германия
Хард
Полуфинал, 18 июля

Анастасия Севастова – Элина Свитолина 6:1, 6:1

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Напомним, накануне Свитолина победила в финале Bett1 Aces Berlin Петрк Квитову.

Источник: champion.com.ua
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