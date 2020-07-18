Севастова уничтожила Свитолину в полуфинале турнира в Берлине

Элина Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Берлине
#Свитолина, #Севастова
Источник – Чемпион.
Элина Свитолина в полуфинале выставочного турнира Bett1 Aces Berlin 2 встречалась с Анастасией Севастовою.
Матч завершился уверенной победой латвийской теннисистки в двух сетах. Игра длилась 48 минут.
Элина Свитолина смогла взять лишь два гейма.
Bett1 Aces Berlin 2
Берлин, Германия
Хард
Полуфинал, 18 июля
Анастасия Севастова – Элина Свитолина 6:1, 6:1
Напомним, накануне Свитолина победила в финале Bett1 Aces Berlin Петрк Квитову.
Источник: champion.com.ua