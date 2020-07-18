Шошина не сумела выйти в финал национального чемпионата в Польше

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В полуфинальном матче польского чемпионата, который проходит в рамках теннисного тура LOTOS PZT Polish Tour, украинка, посеянная под пятым номером, потерпела поражение от второй ракетки турнира Магдалены Френх: 3:6, 2:6.

Напомним, что на прошлой неделе Шошина уступила Френх в полуфинале этапа во Вроцлаве.

Анастасия продолжает выступление на соревнованиях в Бытоме. Завтра харьковчанка вместе с Паулой Каней должна сыграть в решающем матче парного разряда.

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Фото: www.pzt.pl.