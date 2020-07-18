Шошина не сумела выйти в финал национального чемпионата в Польше

Новости
Вчера, 16:08
bett1 ACES. Свитолина выиграла в финале против Квитовой
16.07.20 15:12
Элина Свитолина стартует с полуфинала на турнире в Германии на харде
14.07.20 19:15
Даяна Ястремская возобновит сезон на турнире WTA в Палермо
14.07.20 18:10
Элина Свитолина: "Защита очков могла бы мотивировать меня поехать в США"
Анастасия Шошина завершила борьбу за одиночный трофей
В полуфинальном матче польского чемпионата, который проходит в рамках теннисного тура LOTOS PZT Polish Tour, украинка, посеянная под пятым номером, потерпела поражение от второй ракетки турнира Магдалены Френх: 3:6, 2:6.
Напомним, что на прошлой неделе Шошина уступила Френх в полуфинале этапа во Вроцлаве.
Анастасия продолжает выступление на соревнованиях в Бытоме. Завтра харьковчанка вместе с Паулой Каней должна сыграть в решающем матче парного разряда.
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Фото: www.pzt.pl.