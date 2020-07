СМИ: участницы турнира WTA в Праге избегут 14-дневного карантина по приезду в страну

bett1 ACES. Свитолина выиграла в финале против Квитовой

Элина Свитолина стартует с полуфинала на турнире в Германии на харде

Даяна Ястремская возобновит сезон на турнире WTA в Палермо

Элина Свитолина: "Защита очков могла бы мотивировать меня поехать в США"

Женская теннисная ассоциация договорилась с правительством Чехии о смягчении требований игрокам



Как сообщает журналистка Стефани Майлс, WTA достигла соглашения с чешским правительством, которое даёт участницам турнира в Праге (10-16 августа) из других стран избежать двухнедельной самоизоляции по приезду в страну. Официальная заявка на турнир пока не была опубликована.

Что касается соревнований в Палермо (3-9 августа), то теннисисткам, находящимся в одной из стран Евросоюза, скорее всего, не придётся находиться на карантине, если до этого они не приехали из другой страны менее 14 дней назад. Напомним, что в основную сетку данного турнира заявилась Даяна Ястремская.

For the planned Prague International event the week of Aug. 10, old the WTA has obtained an exemption from the Czech government so that any players from restricted countries or who might otherwise have to 14-day quarantine on arrival are given a bye.

The rules and regulations as far as the WTA return to play in Palermo the week of Aug. 3 are somewhat complex (and of course everything changes by the week).

If you’re EU, you probably don’t have to Q unless you came back from another country < 14 days ago

— Stephanie Myles (@OpenCourt) July 17, 2020