Свитолина сыграет с Севастовою в полуфинале турнира в Берлине

Чешка Петра Квитова сыграет против немки Андреа Петкович

#Свитолина, #Квитова, #Севастова

Источник – Чемпион.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина встретится с латвийской теннисисткой Анастасией Севастовою в рамках выставочного хардового турнира в Берлине.

Несколько дней назад на травяном покрытии украинка была сильнее в таком же противостоянии.

Чешка Петра Квитова сыграет против немки Андреи Петкович.

Напомним, Свитолина победила Квитову в финале выставочного турнира.