Свитолина сыграет с Севастовою в полуфинале турнира в Берлине

Чешка Петра Квитова сыграет против немки Андреа Петкович
#Свитолина, #Квитова, #Севастова
Источник – Чемпион.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина встретится с латвийской теннисисткой Анастасией Севастовою в рамках выставочного хардового турнира в Берлине.
Несколько дней назад на травяном покрытии украинка была сильнее в таком же противостоянии.
Чешка Петра Квитова сыграет против немки Андреи Петкович.
Напомним, Свитолина победила Квитову в финале выставочного турнира.
Источник: champion.com.ua