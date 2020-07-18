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Теннис

Свитолина сыграет с Севастовою в полуфинале турнира в Берлине

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Чешка Петра Квитова сыграет против немки Андреа Петкович

#Свитолина, #Квитова, #Севастова

Источник – Чемпион.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина встретится с латвийской теннисисткой Анастасией Севастовою в рамках выставочного хардового турнира в Берлине.

Несколько дней назад на травяном покрытии украинка была сильнее в таком же противостоянии.

Чешка Петра Квитова сыграет против немки Андреи Петкович.

Напомним, Свитолина победила Квитову в финале выставочного турнира.

Источник: champion.com.ua
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