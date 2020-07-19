Анастасия Севастова: “Несмотря на счёт матча против Свитолиной, он всё равно был сложным”

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bett1 ACES. Свитолина выиграла в финале против Квитовой

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В полуфинале мини-турнира “bett1 ACES” Севастова победила Элину Свитолину со счётом 6:1, 6:1, а в финале ей предстоит встретиться с Петрой Квитовой.

“Несмотря на результат, матч всё равно был сложным. Физически изнурительным. В матчах с Элиной нужно всегда играть каждый розыгрыш и нельзя расслабляться, иначе будет очень тяжело её обыграть. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы победить.

В финале, я думаю, мне придётся передвигаться по корту ещё лучше, чем в матче со Свитолиной. Игра будет очень быстрой. Петра великолепно играет на харде и траве. Мне нужно будет показать свой лучший теннис в финальном матче”.



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Источник:

www.wtatennis.com