Анастасия Севастова: “Несмотря на счёт матча против Свитолиной, он всё равно был сложным”

Новости
17.07.20 16:08
bett1 ACES. Свитолина выиграла в финале против Квитовой
16.07.20 15:12
Элина Свитолина стартует с полуфинала на турнире в Германии на харде
14.07.20 19:15
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В полуфинале мини-турнира “bett1 ACES” Севастова победила Элину Свитолину со счётом 6:1, 6:1, а в финале ей предстоит встретиться с Петрой Квитовой.
“Несмотря на результат, матч всё равно был сложным. Физически изнурительным. В матчах с Элиной нужно всегда играть каждый розыгрыш и нельзя расслабляться, иначе будет очень тяжело её обыграть. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы победить.
В финале, я думаю, мне придётся передвигаться по корту ещё лучше, чем в матче со Свитолиной. Игра будет очень быстрой. Петра великолепно играет на харде и траве. Мне нужно будет показать свой лучший теннис в финальном матче”.
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Источник:
www.wtatennis.com