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Теннис

Анастасия Севастова: “Несмотря на счёт матча против Свитолиной, он всё равно был сложным”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

17.07.20 16:08

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В полуфинале мини-турнира “bett1 ACES” Севастова победила Элину Свитолину со счётом 6:1, 6:1, а в финале ей предстоит встретиться с Петрой Квитовой.

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“Несмотря на результат, матч всё равно был сложным. Физически изнурительным. В матчах с Элиной нужно всегда играть каждый розыгрыш и нельзя расслабляться, иначе будет очень тяжело её обыграть. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы победить.

В финале, я думаю, мне придётся передвигаться по корту ещё лучше, чем в матче со Свитолиной. Игра будет очень быстрой. Петра великолепно играет на харде и траве. Мне нужно будет показать свой лучший теннис в финальном матче”.

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Источник:
www.wtatennis.com

Источник: btu.org.ua
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