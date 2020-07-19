bett1 ACES. Квитова вновь сыграет в финале соревнований в Берлине

Новости
17.07.20 16:08
bett1 ACES. Свитолина выиграла в финале против Квитовой
16.07.20 15:12
Элина Свитолина стартует с полуфинала на турнире в Германии на харде
14.07.20 19:15
Даяна Ястремская возобновит сезон на турнире WTA в Палермо
14.07.20 18:10
Элина Свитолина: "Защита очков могла бы мотивировать меня поехать в США"
Петра Квитова будет бороться за трофей мини-турнира на харде
bett1 ACES
Берлин, Германия • 13-19 июля • женский турнир
В полуфинальном матче представительница Чехии одержала победу над Андреа Петкович: 3:6, 6:4, 10-5. Напомним, что вчера Квитова уступила Элине Свитолиной в перенесённом с травы финале, а немка, в свою очередь, выиграла четвертьфинал против Александры Вечич, заменившей Юлию Гёргес.
Вторую путёвку в финал турнира в Берлине сегодня разыграют Элина Свитолина и Анастасия Севастова.
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