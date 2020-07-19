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Теннис

bett1 ACES. Квитова вновь сыграет в финале соревнований в Берлине

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

17.07.20 16:08

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Берлин, Германия • 13-19 июля • женский турнир

В полуфинальном матче представительница Чехии одержала победу над Андреа Петкович: 3:6, 6:4, 10-5. Напомним, что вчера Квитова уступила Элине Свитолиной в перенесённом с травы финале, а немка, в свою очередь, выиграла четвертьфинал против Александры Вечич, заменившей Юлию Гёргес.

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Вторую путёвку в финал турнира в Берлине сегодня разыграют Элина Свитолина и Анастасия Севастова.

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Источник: btu.org.ua
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