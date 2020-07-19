bett1 ACES. Севастова победила Квитову в финальном матче

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bett1 ACES. Свитолина выиграла в финале против Квитовой

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Анастасия Севастова стала чемпионкой мини-турнира в Германии



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Берлин, Германия • 13-19 июля • женский турнир

Финал

Анастасия Севастова (Латвия) – Петра Квитова (Чехия, 2) 3:6, 6:3, 10-5

Для победы латвийской теннисистке понадобилось чуть больше часа: Севастова выполнила пять подач навылет при четырёх двойных ошибках и реализовала два из трёх брейк-поинтов.

Напомним, что в полуфинале Анастасия оказалась сильнее первой сеяной Элины Свитолиной, а в четвертьфинале обыграла нидерландку Кики Бертенс. На первом турнире в Берлине, который проходил на траве, латвийка дошла до полуфинала, проиграв будущей чемпионке Элине Свитолиной.

В мужской части соревнований в столице Германии победу праздновал Доминик Тим.



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