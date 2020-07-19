bett1 ACES. Севастова победила Квитову в финальном матче

Новости
17.07.20 16:08
bett1 ACES. Свитолина выиграла в финале против Квитовой
16.07.20 15:12
Элина Свитолина стартует с полуфинала на турнире в Германии на харде
14.07.20 19:15
Даяна Ястремская возобновит сезон на турнире WTA в Палермо
14.07.20 18:10
Элина Свитолина: "Защита очков могла бы мотивировать меня поехать в США"
Анастасия Севастова стала чемпионкой мини-турнира в Германии
bett1 ACES
Берлин, Германия • 13-19 июля • женский турнир
Финал
Анастасия Севастова (Латвия) – Петра Квитова (Чехия, 2) 3:6, 6:3, 10-5
Для победы латвийской теннисистке понадобилось чуть больше часа: Севастова выполнила пять подач навылет при четырёх двойных ошибках и реализовала два из трёх брейк-поинтов.
Напомним, что в полуфинале Анастасия оказалась сильнее первой сеяной Элины Свитолиной, а в четвертьфинале обыграла нидерландку Кики Бертенс. На первом турнире в Берлине, который проходил на траве, латвийка дошла до полуфинала, проиграв будущей чемпионке Элине Свитолиной.
В мужской части соревнований в столице Германии победу праздновал Доминик Тим.
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