Свитолина проиграла Петкович на турнире в Берлине

Игра продолжалась 1 час 30 минут

#Свитолина, #Петкович

Источник – Чемпион.

Элина Свитолина в матче за третье место выставочного турнира Bett1 Aces Berlin 2 встречалась с немкой Андреа Петкович.

Матч завершился победой немки в двух сетах. Первый сет немка вела в счете 5:0 и 40:15. Она не смогла реализовать двойной матч-бол. Дальше украинка выиграла четыре гейма. Все же немка выиграла 6:4. Во втором сете на тайбрейке выиграла немка.

Bett1 Aces Berlin 2

Берлин, Германия

Хард

Матч за третье место, 19 июля

Андреа Петкович – Элина Свитолина 6:4, 7:6 (7:1)

Напомним, в полуфинале Свитолина проиграла Севастовій.