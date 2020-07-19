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Теннис

Свитолина проиграла Петкович на турнире в Берлине

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Игра продолжалась 1 час 30 минут

#Свитолина, #Петкович

Источник – Чемпион.

Элина Свитолина в матче за третье место выставочного турнира Bett1 Aces Berlin 2 встречалась с немкой Андреа Петкович.

Матч завершился победой немки в двух сетах. Первый сет немка вела в счете 5:0 и 40:15. Она не смогла реализовать двойной матч-бол. Дальше украинка выиграла четыре гейма. Все же немка выиграла 6:4. Во втором сете на тайбрейке выиграла немка.

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Bett1 Aces Berlin 2
Берлин, Германия
Хард
Матч за третье место, 19 июля

Андреа Петкович – Элина Свитолина 6:4, 7:6 (7:1)

Напомним, в полуфинале Свитолина проиграла Севастовій.

Источник: champion.com.ua
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