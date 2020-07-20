Экс-третья ракетка мира вернулся к тренировкам на корте: СМИ

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По информации аргентинской прессы, Хуан Мартин дель Потро приступил к занятиям на корте.



31-летний теннисист все еще продолжает испытывать боль в колене, но возобновил свои тренировки в одном из местны клубов, пишет издание “La Nacion”. По слова очевидцев, с которыми пообщались журналисты, дель Потро занимается в теннисном клубе в Буэнос-Айресе. Пока его тренировки не проходят в интенсивном режиме, так как у аргентинца все еще есть жалобы на правое колено. Напомним, что экс-третья ракетка мира был дважды прооперирован из-за травмы.

Несмотря на успешное хирургического вмешательство в июле 2019 года, дель Потро не смог избавиться от болевых ощущений и был прооперирован во второй раз в январе этого года, после чего 2 месяца находился под наблюдением врачей в Майами. Из-за ограничительных мер во время пандемии коронавируса дель Потро вернулся в Аргентину.



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Источник:

lanacion.com.ar

Фото: Instagram.