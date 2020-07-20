Понедельник, 20 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисЭкс-третья ракетка мира вернулся к тренировкам на корте: СМИ
Теннис

Экс-третья ракетка мира вернулся к тренировкам на корте: СМИ

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

17.07.20 16:08

bett1 ACES. Свитолина выиграла в финале против Квитовой

16.07.20 15:12

Элина Свитолина стартует с полуфинала на турнире в Германии на харде

14.07.20 19:15

Даяна Ястремская возобновит сезон на турнире WTA в Палермо

14.07.20 18:10

Элина Свитолина: "Защита очков могла бы мотивировать меня поехать в США"

По информации аргентинской прессы, Хуан Мартин дель Потро приступил к занятиям на корте.

31-летний теннисист все еще продолжает испытывать боль в колене, но возобновил свои тренировки в одном из местны клубов, пишет издание “La Nacion”. По слова очевидцев, с которыми пообщались журналисты, дель Потро занимается в теннисном клубе в Буэнос-Айресе. Пока его тренировки не проходят в интенсивном режиме, так как у аргентинца все еще есть жалобы на правое колено. Напомним, что экс-третья ракетка мира был дважды прооперирован из-за травмы.

Читайте также:  Серена Уильямс: "Два финала подряд на "Шлемах" превзошли все мои ожидания"

Несмотря на успешное хирургического вмешательство в июле 2019 года, дель Потро не смог избавиться от болевых ощущений и был прооперирован во второй раз в январе этого года, после чего 2 месяца находился под наблюдением врачей в Майами. Из-за ограничительных мер во время пандемии коронавируса дель Потро вернулся в Аргентину.

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Источник:
lanacion.com.ar

Читайте также:  25-я ракетка мира пропустит грунтовый турнир в Барселоне

Фото: Instagram.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

пять × 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Tipsport Elite Trophy. Стрыцова и команда разгромили соперниц в воскресенье

Сестры Киченок сегодня празднуют День рождения

Элина Свитолина: “Играть в теннис в аэропорту – это интересный опыт”

Tipsport Elite Trophy. Бенчич и Кужмова дебютировали в командном турнире

bett1 ACES. Свитолина уступает Петкович в матче за третье место

Закрыть