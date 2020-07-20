Понедельник, 20 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисTipsport Elite Trophy. Бенчич и Кужмова дебютировали в командном турнире
Теннис

Tipsport Elite Trophy. Бенчич и Кужмова дебютировали в командном турнире

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

17.07.20 16:08

bett1 ACES. Свитолина выиграла в финале против Квитовой

16.07.20 15:12

Элина Свитолина стартует с полуфинала на турнире в Германии на харде

14.07.20 19:15

Даяна Ястремская возобновит сезон на турнире WTA в Палермо

14.07.20 18:10

Элина Свитолина: "Защита очков могла бы мотивировать меня поехать в США"

В столице Чехии состоялся первый игровой день третьего этапа соревнований

Tipsport Elite Trophy • Третий этап
Штванице (Прага), Чехия • 18-20 июля • женский турнир

День 1
Чёрная команда 1-3 Розовая команда
Каролина Мухова – Ига Свёнтек 6:4, 2:6, 10-8
Тереза Мартинцова – Белинда Бенчич 0:6, 2:6
Никола Бартункова – Виктория Кужмова 4:6, 5:7
Кр. Плишкова/Вондроушова – Стрыцова/Фёгеле 2:6, 2:6

Читайте также:  Свитолина узнала соперниц на групповом этапе Итогового турнира WTA

В Розовой команде произошло несколько замен: вместо Петры Квитовой, Катержины Синяковой, Барборы Крейчиковой и Екатерины Александровой в состав попали Белинда Бенчич, Виктория Кужмова, Ига Свёнтек и Штефани Фёгеле.

Команда Каролины Плишковой (Чёрная): Кристина Плишкова, Каролина Мухова, Маркета Вондроушова, Тереза Мартинцова, Никола Бартункова.
Команда Петры Квитовой (Розовая): Барбора Стрыцова, Белинда Бенчич, Виктория Кужмова, Ига Свёнтек, Штефани Фёгеле, Линда Фругвиртова.

> Теннисный сезон будет возобновлен в августе: все новости по теме

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Фото: Pavel Lebeda.

Читайте также:  Свитолиной предстоит защитить больше тысячи рейтинговых очков во время грунтового сезона

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 + десять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
bett1 ACES. Свитолина уступает Петкович в матче за третье место

World Team Tennis. Кенин обыграла Уильямс в одиночном и парном сетах

bett1 ACES. Севастова победила Квитову в финальном матче

bett1 ACES. Тим выиграл второй мини-турнир в Берлине

Свитолина проиграла Петкович на турнире в Берлине

Закрыть