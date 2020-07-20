Tipsport Elite Trophy. Бенчич и Кужмова дебютировали в командном турнире

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Tipsport Elite Trophy • Третий этап

Штванице (Прага), Чехия • 18-20 июля • женский турнир

День 1

Чёрная команда 1-3 Розовая команда

Каролина Мухова – Ига Свёнтек 6:4, 2:6, 10-8

Тереза Мартинцова – Белинда Бенчич 0:6, 2:6

Никола Бартункова – Виктория Кужмова 4:6, 5:7

Кр. Плишкова/Вондроушова – Стрыцова/Фёгеле 2:6, 2:6

В Розовой команде произошло несколько замен: вместо Петры Квитовой, Катержины Синяковой, Барборы Крейчиковой и Екатерины Александровой в состав попали Белинда Бенчич, Виктория Кужмова, Ига Свёнтек и Штефани Фёгеле.

Команда Каролины Плишковой (Чёрная): Кристина Плишкова, Каролина Мухова, Маркета Вондроушова, Тереза Мартинцова, Никола Бартункова.

Команда Петры Квитовой (Розовая): Барбора Стрыцова, Белинда Бенчич, Виктория Кужмова, Ига Свёнтек, Штефани Фёгеле, Линда Фругвиртова.

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Фото: Pavel Lebeda.