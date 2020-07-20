Tipsport Elite Trophy. Бенчич и Кужмова дебютировали в командном турнире

Новости
17.07.20 16:08
bett1 ACES. Свитолина выиграла в финале против Квитовой
16.07.20 15:12
Элина Свитолина стартует с полуфинала на турнире в Германии на харде
14.07.20 19:15
Даяна Ястремская возобновит сезон на турнире WTA в Палермо
14.07.20 18:10
Элина Свитолина: "Защита очков могла бы мотивировать меня поехать в США"
В столице Чехии состоялся первый игровой день третьего этапа соревнований
Tipsport Elite Trophy • Третий этап
Штванице (Прага), Чехия • 18-20 июля • женский турнир
День 1
Чёрная команда 1-3 Розовая команда
Каролина Мухова – Ига Свёнтек 6:4, 2:6, 10-8
Тереза Мартинцова – Белинда Бенчич 0:6, 2:6
Никола Бартункова – Виктория Кужмова 4:6, 5:7
Кр. Плишкова/Вондроушова – Стрыцова/Фёгеле 2:6, 2:6
В Розовой команде произошло несколько замен: вместо Петры Квитовой, Катержины Синяковой, Барборы Крейчиковой и Екатерины Александровой в состав попали Белинда Бенчич, Виктория Кужмова, Ига Свёнтек и Штефани Фёгеле.
Команда Каролины Плишковой (Чёрная): Кристина Плишкова, Каролина Мухова, Маркета Вондроушова, Тереза Мартинцова, Никола Бартункова.
Команда Петры Квитовой (Розовая): Барбора Стрыцова, Белинда Бенчич, Виктория Кужмова, Ига Свёнтек, Штефани Фёгеле, Линда Фругвиртова.
> Теннисный сезон будет возобновлен в августе: все новости по теме
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь
Фото: Pavel Lebeda.