Tipsport Elite Trophy. Стрыцова и команда разгромили соперниц в воскресенье

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bett1 ACES. Свитолина выиграла в финале против Квитовой

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Результаты второго игрового дня в рамках третьего этапа турнира в Чехии



Tipsport Elite Trophy • Третий этап

Штванице (Прага), Чехия • 18-20 июля • женский турнир

День 2

Чёрная команда 0-4 Розовая команда

Тереза Мартинцова – Ига Свёнтек 7:6(7), 3:6, 8-10

Кристина Плишкова – Барбора Стрыцова 6:7(2), 3:6

Маркета Вондроушова – Белинда Бенчич 0:6, 4:6

Бартункова/Мухова – Фругвиртова/Стрыцова 5:7, 3:6

Команда Каролины Плишковой (Чёрная): Кристина Плишкова, Каролина Мухова, Маркета Вондроушова, Тереза Мартинцова, Никола Бартункова.

Команда Петры Квитовой (Розовая): Барбора Стрыцова, Белинда Бенчич, Виктория Кужмова, Ига Свёнтек, Штефани Фёгеле, Линда Фругвиртова.

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Фото: www.tenisovysvet.cz.