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Теннис

Tipsport Elite Trophy. Стрыцова и команда разгромили соперниц в воскресенье

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

17.07.20 16:08

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Tipsport Elite Trophy • Третий этап
Штванице (Прага), Чехия • 18-20 июля • женский турнир

День 2
Чёрная команда 0-4 Розовая команда
Тереза Мартинцова – Ига Свёнтек 7:6(7), 3:6, 8-10
Кристина Плишкова – Барбора Стрыцова 6:7(2), 3:6
Маркета Вондроушова – Белинда Бенчич 0:6, 4:6
Бартункова/Мухова – Фругвиртова/Стрыцова 5:7, 3:6

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Команда Каролины Плишковой (Чёрная): Кристина Плишкова, Каролина Мухова, Маркета Вондроушова, Тереза Мартинцова, Никола Бартункова.
Команда Петры Квитовой (Розовая): Барбора Стрыцова, Белинда Бенчич, Виктория Кужмова, Ига Свёнтек, Штефани Фёгеле, Линда Фругвиртова.

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Источник: btu.org.ua
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