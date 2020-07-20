Tipsport Elite Trophy. Стрыцова и команда разгромили соперниц в воскресенье

Новости
17.07.20 16:08
bett1 ACES. Свитолина выиграла в финале против Квитовой
16.07.20 15:12
Элина Свитолина стартует с полуфинала на турнире в Германии на харде
14.07.20 19:15
Даяна Ястремская возобновит сезон на турнире WTA в Палермо
14.07.20 18:10
Элина Свитолина: "Защита очков могла бы мотивировать меня поехать в США"
Результаты второго игрового дня в рамках третьего этапа турнира в Чехии
Tipsport Elite Trophy • Третий этап
Штванице (Прага), Чехия • 18-20 июля • женский турнир
День 2
Чёрная команда 0-4 Розовая команда
Тереза Мартинцова – Ига Свёнтек 7:6(7), 3:6, 8-10
Кристина Плишкова – Барбора Стрыцова 6:7(2), 3:6
Маркета Вондроушова – Белинда Бенчич 0:6, 4:6
Бартункова/Мухова – Фругвиртова/Стрыцова 5:7, 3:6
Команда Каролины Плишковой (Чёрная): Кристина Плишкова, Каролина Мухова, Маркета Вондроушова, Тереза Мартинцова, Никола Бартункова.
Команда Петры Квитовой (Розовая): Барбора Стрыцова, Белинда Бенчич, Виктория Кужмова, Ига Свёнтек, Штефани Фёгеле, Линда Фругвиртова.
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Фото: www.tenisovysvet.cz.