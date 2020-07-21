Вторник, 21 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисФиона Ферро выиграла второй подряд титул во французской серии
Теннис

Фиона Ферро выиграла второй подряд титул во французской серии

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

17.07.20 16:08

bett1 ACES. Свитолина выиграла в финале против Квитовой

16.07.20 15:12

Элина Свитолина стартует с полуфинала на турнире в Германии на харде

14.07.20 19:15

Даяна Ястремская возобновит сезон на турнире WTA в Палермо

14.07.20 18:10

Элина Свитолина: "Защита очков могла бы мотивировать меня поехать в США"

Французская теннисистка продолжает победную серию в FFT Elite Challenge

В финальном матче турнира в Каннах Ферро обыграла свою Кристину Младенович – 6:1, 3:6, 10-5. Неделей ранее француженка уже побеждала свою соотечественницу в финале соревнований в Ницце.

Читайте также:  Определился соперник сборной Украины в плей-офф Кубка Федерации

На групповом этапе Фиона победила Тессу Андрианжафитримо (6:2, 6:3) и Миртий Жорж (6:0, 6:2). В четвертьфинале теннисистка обыграла экс-первую ракетку юниорского рейтинга Диан Парри (7:5, 4:6, 10-4), а в полуфинале – Армони Тан (6:2, 6:1).

На этой неделе последний третий этап FFT Elite Challenge проходит в городе Вильнёв-Лубе.

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Фото: FFT.

Читайте также:  Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 2 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 × два =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Коллинс отстранена от участия на командном турнире в США

World Team Tennis. Команда Чикаго продолжает победную серию в чемпионате

Халеп и Бенчич заявились на турнир WTA в Праге

Котляр и Венгер стали победителями чемпионата Украины среди игроков до 14 лет

Шошина стала чемпионкой в парном разряде польского чемпионата

Закрыть