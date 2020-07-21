Фиона Ферро выиграла второй подряд титул во французской серии

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Французская теннисистка продолжает победную серию в FFT Elite Challenge
В финальном матче турнира в Каннах Ферро обыграла свою Кристину Младенович – 6:1, 3:6, 10-5. Неделей ранее француженка уже побеждала свою соотечественницу в финале соревнований в Ницце.
На групповом этапе Фиона победила Тессу Андрианжафитримо (6:2, 6:3) и Миртий Жорж (6:0, 6:2). В четвертьфинале теннисистка обыграла экс-первую ракетку юниорского рейтинга Диан Парри (7:5, 4:6, 10-4), а в полуфинале – Армони Тан (6:2, 6:1).
На этой неделе последний третий этап FFT Elite Challenge проходит в городе Вильнёв-Лубе.
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Фото: FFT.