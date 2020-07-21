Халеп и Бенчич заявились на турнир WTA в Праге

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17.07.20 16:08
bett1 ACES. Свитолина выиграла в финале против Квитовой
16.07.20 15:12
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14.07.20 18:10
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Две представительницы Топ-10 планируют выступить на соревнованиях в Чехии
Вторая ракетка мира Симона Халеп и восьмой номер рейтинга WTA Белинда Бенчич намерены сыграть на втором турнире возобновлённого сезона в Европе, который пройдёт 10-16 августа.
Отметим, что для Бенчич это может быть первый официальный турнир после паузы, а Халеп проведёт второй турнир в августе: ранее румынка получила wild card в Палермо.
Также напомним, что ранее WTA достигла договорённости с чешским правительством о том, что участницы соревнований в Праге избегут обязательного 14-дневного карантина после приезда в страну.
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