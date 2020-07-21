Коллинс отстранена от участия на командном турнире в США

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Даниэль Коллинс нарушила протоколы безопасности World Team Tennis
51-я ракетка мира исключена из состава участников команды Orlando Storm.
“Мы отстранили Даниэль Коллинс на оставшуюся часть сезона World TeamTennis после того, как она нарушила наши протоколы по COVID-19 и покинула территорию The Greenbrier Resort и штата Западная Вирджиния.
Чтобы защитить здоровье и обеспечить безопасность участников турнира и персонала, данные протоколы пересматривались несколько раз и они являются самым важным в проведении соревнований”, – говорится в заявлении директора турнира Карлоса Силвы.
За первую игровую неделю американка провела четыре одиночных сета (1-3) и два в паре (1-1). Пока неизвестно, кто заменит Коллинс в составе Orlando Storm. На данный момент команда занимает шестое место в турнирной таблице.
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Источник:
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Фото: World Team Tennis.