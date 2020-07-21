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Теннис

Котляр и Венгер стали победителями чемпионата Украины среди игроков до 14 лет

Евгений НикитюкНет комментариев
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На прошлой неделе на грунтовых кортах теннисного клуба “Кампа” состоялся чемпионат Украины U14.

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В финале среди девочек встретились 13-летние представительницы Днепра Елизавета Котляр и София Михайлец – 6:3, 6:2. За пять сыгранных матчей Котляр не проиграла ни одного сета своим соперницам. Чемпионками в парном разряде стали Маргарита Охендовская и Анастасия Фирман, которые в финале победили Серафиму Бобровникову и Марию Бобровскую: 7:5, 6:4.

Первое место в турнире среди мальчиков занял Роман Венгер, обыгравший в финале франковчанина Максима Калабишку – 6:1, 6:1. Теннисист также не проиграл ни одного сета на пути к победе. В парном финале сильнее оказались Олег Чернат и Константин Мантач, победив Антона Олюху и Артёма Старжегородского: 6:4, 6:2.

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Фото: ФТУ.

Источник: btu.org.ua
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