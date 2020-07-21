Шошина стала чемпионкой в парном разряде польского чемпионата

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Анастасия Шошина одержала победу в национальных соревнованиях в Польше
На турнире в Бытоме представительница Украины выступала вместе с Паулой Каней-Ходунь. В финале украинско-польская пара, посеянная под первым номером, обыграла полек Магдалену Френх и Мартину Кубку: 7:6(5), 7:5.
Напомним, что Шошина уже больше месяца выступает в польской серии турниров: харьковчанка выиграла титул в Гданьске, стала финалисткой в Щецине и дошла до полуфинала во Вроцлаве.
В одиночном разряде чемпионата Польши Анастасия остановилась в полуфинале, в котором потерпела поражение от будущей победительницы соревнований Магдалены Френх.
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