Вторник, 21 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисШошина стала чемпионкой в парном разряде польского чемпионата
Теннис

Шошина стала чемпионкой в парном разряде польского чемпионата

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

17.07.20 16:08

bett1 ACES. Свитолина выиграла в финале против Квитовой

16.07.20 15:12

Элина Свитолина стартует с полуфинала на турнире в Германии на харде

14.07.20 19:15

Даяна Ястремская возобновит сезон на турнире WTA в Палермо

14.07.20 18:10

Элина Свитолина: "Защита очков могла бы мотивировать меня поехать в США"

Анастасия Шошина одержала победу в национальных соревнованиях в Польше

На турнире в Бытоме представительница Украины выступала вместе с Паулой Каней-Ходунь. В финале украинско-польская пара, посеянная под первым номером, обыграла полек Магдалену Френх и Мартину Кубку: 7:6(5), 7:5.

Читайте также:  Матчи ATP-тура возобновятся 14 августа

Напомним, что Шошина уже больше месяца выступает в польской серии турниров: харьковчанка выиграла титул в Гданьске, стала финалисткой в Щецине и дошла до полуфинала во Вроцлаве.

В одиночном разряде чемпионата Польши Анастасия остановилась в полуфинале, в котором потерпела поражение от будущей победительницы соревнований Магдалены Френх.
Шошина стала чемпионкой в парном разряде польского чемпионата

Подписывайтесь на официальные страницы БТУ в социальных сетях,
чтобы быть в курсе главных новостей украинского и мирового тенниса:
✔ Facebook ✔ Telegram ✔ Twitter ✔ Instagram ✔ Viber ✔ VK

Читайте также:  Свитолина победила Саккаре и вышла в 1/8 Уимблдона

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Фото: www.instagram.com/athletic.spirit.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

1 × 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
World Team Tennis. Братья Брайан потерпели четвёртое поражение за турнир

Роджер Федерер: “На тренировках больше таких упражнений, которые я не люблю делать, чем тех, которые люблю”

Экс-третья ракетка мира вернулся к тренировкам на корте: СМИ

Tipsport Elite Trophy. Стрыцова и команда разгромили соперниц в воскресенье

Сестры Киченок сегодня празднуют День рождения

Закрыть