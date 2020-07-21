Шошина стала чемпионкой в парном разряде польского чемпионата

Новости

bett1 ACES. Свитолина выиграла в финале против Квитовой

Элина Свитолина стартует с полуфинала на турнире в Германии на харде

Даяна Ястремская возобновит сезон на турнире WTA в Палермо

Элина Свитолина: "Защита очков могла бы мотивировать меня поехать в США"

Анастасия Шошина одержала победу в национальных соревнованиях в Польше



На турнире в Бытоме представительница Украины выступала вместе с Паулой Каней-Ходунь. В финале украинско-польская пара, посеянная под первым номером, обыграла полек Магдалену Френх и Мартину Кубку: 7:6(5), 7:5.

Напомним, что Шошина уже больше месяца выступает в польской серии турниров: харьковчанка выиграла титул в Гданьске, стала финалисткой в Щецине и дошла до полуфинала во Вроцлаве.

В одиночном разряде чемпионата Польши Анастасия остановилась в полуфинале, в котором потерпела поражение от будущей победительницы соревнований Магдалены Френх.



Подписывайтесь на официальные страницы БТУ в социальных сетях,

чтобы быть в курсе главных новостей украинского и мирового тенниса:

✔ Facebook ✔ Telegram ✔ Twitter ✔ Instagram ✔ Viber ✔ VK



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Фото: www.instagram.com/athletic.spirit.