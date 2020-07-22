Директор турнира WTA в Палермо: “Все теннисистки хотят вернуться к игре и мы даём им этот шанс”

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Турнир WTA International в Италии должен состояться на первой же неделя после возобновления сезона – 3-9 августа. Напомним, что в Палермо заявилась вторая ракетка Украины Даяна Ястремская.

“Я очень горжусь тем, что представляю Палермо, Сицилию и Италию, помимо того, что, наверное, пишу историю нашего спорта, который возобновится здесь. Мы уверены в себе, но с другой стороны чувствуем невероятно большую ответственность, и у нас нет права на ошибку. Это будет первый турнир и он должен показать, что спорт может заново стартовать.

Касательно посещения турнира зрителями, то все будут обязаны носить маски, пользоваться антисептиками и также соблюдать дистанцию. Центральный корт примет максимум 350 человек, включая игроков и персонал, хотя его максимальная вместительность – 1500 человек.

Все теннисистки, тренеры, персонал турнира и WTA будут сдавать серологический и ПЦР-тест перед приездом на турнир, а затем каждые четыре дня. После отрицательного результата они получат разрешение на посещение турнира. По поводу линейных судей и детей, подающих мячи, мы максимально сократим их количество и исклюим их контакт с игроками. Например, каждая теннисистка будет лично забирать своё полотенце.

Большинство участниц нашего турнира живёт в Европе. Думаю, остальные теннисистки найдут способ принять участие на турнире, но некоторым из них нам придётся отказать. Это также часть новой игры.

Халеп, Конта, Мартич, Контавейт, Мертенс, Саккари, Векич, Остапенко, Младенович, Касаткина… Если вы посмотрите весь заявочный список, то увидите, что там все известные теннисистки. Если честно, я ожидаю лучший турнир, чем даже в предыдущие годы. Все теннисистки хотят вернуться к игре и мы даём им этот шанс”.



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Источник:

www.tennismajors.com

Фото: Explica.