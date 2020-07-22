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Теннис

Глава WTA: “У нас есть ещё много проблем, которые будут преследовать нас до конца этого года”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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“Мы живём в не совсем нормальные времена и всё, что мы можем делать – это стараться искать возможности, чтобы максимально справедливо поступить в сложившейся ситуации. У нас ещё много проблем, учитывая карантин, которые будут преследовать нас до конца этого года.

Условия сейчас меняются каждую неделю, но мы должны постараться сделать как можно больше и использовать этот год как тестовый – как мы будем жить с этим вирусом и как мы будем двигаться дальше, потому что он не пропадёт завтра. Самое важное в этом – безопасность, потому что нормальной жизни не будет до 2022 года.

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Мы обязаны предоставить возможность зарабатывать нашим игрокам и турнирам, чтобы они продолжали существовать. Никто не хочет потерять спонсоров, телепартнёров, поэтому мы должны постараться работать в новых условиях, по максимуму соблюдая меры безопасности.

Все работают на грани своих возможностей. В текущих условиях много людей продолжают инвестировать в наш спорт и спортсменов, даже когда нет болельщиков и возможности получить какую-то прибыль. Работать по бизнес-модели сейчас нет никакого смысла. Такие люди заслуживают огромного уважения”.

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Источник:
www.thenational.ae

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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