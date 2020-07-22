Ястремская выступит на турнире в Праге

Турнир состоится 10-16 августа

#Ястремская

Источник – ВТУ.

Имя Даяны Ястремской фигурирует в заявочном листе турнира WTA International в Праге (10-16 августа).

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Благодаря высокой позиции в рейтинге WTA Ястремская попадает в основную сетку, но не получит места в посеве.

Компанию одесситке в Праге составят две теннисистки ТОП-10 – действующая чемпионка Уимблдона Симона Халеп и Белинда Бенчич.

Перед поездкой в Чехию Даяна Ястремская с 3 августа сыграет на турнире в Палермо.