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Теннис

Ястремская выступит на турнире в Праге

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Турнир состоится 10-16 августа

#Ястремская

Источник – ВТУ.

Имя Даяны Ястремской фигурирует в заявочном листе турнира WTA International в Праге (10-16 августа).

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Благодаря высокой позиции в рейтинге WTA Ястремская попадает в основную сетку, но не получит места в посеве.

Компанию одесситке в Праге составят две теннисистки ТОП-10 – действующая чемпионка Уимблдона Симона Халеп и Белинда Бенчич.

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Перед поездкой в Чехию Даяна Ястремская с 3 августа сыграет на турнире в Палермо.

Источник: champion.com.ua
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