Турнир ATP в Вашингтоне в августе этого года не состоится

Бондаренко возобновит сезон на турнире WTA в Лексингтоне

Даяна Ястремская заявилась в основную сетку турнира WTA в Праге

bett1 ACES. Свитолина выиграла в финале против Квитовой

Элина Свитолина стартует с полуфинала на турнире в Германии на харде

Как сообщает The New York Times, теннисный сезон в АТР-туре не сможет стартовать в ранее намеченные сроки.



Согласно информации СМИ, в понедельник организаторы турнира приняли решение об его отмене. Соревнования в Вашингтоне должны были открывать сезон в мужском туре после паузы из-за пандемии коронавируса. Сообщается, что АТР не планирует занять освободившуюся неделю другим турниром.

Таким образом, дата возобновления турниров в АТР на данный момент – это 22 августа и соревнования АТР Masters 1000 в Нью-Йорке (вместо Цинциннати).

Scheduled to relaunch the men’s tennis season, the Citi Open in Washington D.C. instead will be canceled in 2020, raising further doubts about the US Open as international travel remains complicated in the age of the coronavirushttps://t.co/JIk2FOKHRA

— Christopher Clarey (@christophclarey) July 21, 2020