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Теннис

Турнир ATP в Вашингтоне в августе этого года не состоится

Евгений НикитюкНет комментариев
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Как сообщает The New York Times, теннисный сезон в АТР-туре не сможет стартовать в ранее намеченные сроки.

Согласно информации СМИ, в понедельник организаторы турнира приняли решение об его отмене. Соревнования в Вашингтоне должны были открывать сезон в мужском туре после паузы из-за пандемии коронавируса. Сообщается, что АТР не планирует занять освободившуюся неделю другим турниром.

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Таким образом, дата возобновления турниров в АТР на данный момент – это 22 августа и соревнования АТР Masters 1000 в Нью-Йорке (вместо Цинциннати).

На прошлой неделе руководитель и исполнительный директор “Citi Open” Марк Эйн рассказал о подготовке к соревнованиям.

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> Глава ATP: “Мы объективно не можем дать некоторые ответы по поводу судьбы теннисного сезона”

В середине июня стало известно, что соревнования в АТР-туре планируют возобновить на американских кортах: турнир “Citi Open” (Вашингтон, с 14 августа) и Мастерс “Western & Southern Open (Нью-Йорк, с 22 августа). Тогда же организаторы Открытого чемпионата США подтвердили, что мэйджор в Нью-Йорке состоится без квалификации (с 31 августа).

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Фото: Keith Allison / Wikimedia Commons.

Источник: btu.org.ua
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