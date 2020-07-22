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Теннис

Юниорские турниры ITF возобновятся в последний день лета

Евгений НикитюкНет комментариев
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Как говорится в заявлении ITF, юниорские турниры и соревнования в пляжном теннисе должны стартовать 31 августа. На данный момент организация работает над составлением промежуточного календаря.

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Дата возобновления турниров среди ветеранов и теннисистов-колясочников пока неизвестна, однако турниры начнутся также не раньше недели с 31 августа. Напомним, что возобновление мужских и женских турниров ITF World Tennis Tour запланировано на 17 августа.

> Tennis Europe отменила чемпионат Европы и возобновит юниорский тур 31 августа

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Источник:
www.itftennis.com

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Источник: btu.org.ua
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