Экс-капитан сборной Аргентины: “Ночью становилось жутко, иногда было такое чувство, что ты умираешь”

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В начале июля стало известно, что бывший капитан сборной Аргентины в Кубке Дэвиса, а также наставник многих топ-игроков сдал положительный тест на коронавирус.

“Дома мы ушли на карантин немного раньше (чем он был объявлен), потому что мой сын находится в группе высокого риска, у него Синдром Дауна. У меня было такое чувство, что в Майами ситуация может быть похожа на то, что произошло в Нью-Йорке, все-таки здесь большое движение людей. Когда какие-то ограничения начали снимать, я вернулся к тренировкам со многими ребятами, 18, 20, 22 лет. У них не было никаких симптомов, никто из них не болел. Так получилось, что я сдал тест накануне выходных и ждать результаты пришлось дольше обычного. За это время я уже перестал различать вкусы и запахи. Накануне у меня была большая усталость и первая мысль у меня была, что я просто переутомился под жарким солнцем и один день отдыха мне поможет. Однако, на четвертый или пятый день у меня начался кашель и было затрудненное дыхание. Это было самое плохое, потому что ты уже начитался об этом достаточно и знаешь, что может произойти. Мои итальянские друзья говорили одно, испанские – другое. Мне пригодился оксиметр (измеритель кислорода в крови и пульса), так что я следил за показателями и знал, в каком случае мне нужно будет обращаться в больницу.

Как проходил период изоляции? Мы сразу изолировали детей, а я остался с женой. Она оставляла мне еду под дверью и вообще заботилась обо мне. Самое ужасное – это нехватка воздуха, в такие моменты ты не знаешь, как долго это может продолжаться. Ночью становилось жутко, иногда было такое чувство, что ты умираешь. Я консультировался со своим другом-доктором, особо никаких лекарств я не принимал, на этот счет есть разные мнения. Только парацетамол или другие лекарства, чтобы снизить лихорадку. Было 3-4 трудных дня. Потом уже я начал чувствовать себя лучше, но доктор объяснил мне, что будут такие дни, когда я буду идти на поправку, но потом буду откатываться назад. Так и произошло. Это пугало меня, потому что я не знал, как долго так будет продолжаться. Мне сказали, что 8-10 дни будут критическими. Если мне все еще будет плохо, то мне нужно будет обращаться в больницу. Хорошо, что все в порядке было с моей семьей, никто из них не заразился. Когда пошел 12-13 день, то было уже веселее, поскольку мне действительно стало лучше. Но, в моем случае, 3-4 дня были очень плохими. У меня были симптомы сильного гриппа и боли в спине. Доктор сказал мне, что было бы здорово, если бы я ходил по комнате, потому что долгое время я проводил только в кровати. Я считал свои шаги, было нелегко, было совсем нелегко.

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У меня нет четкого представления, где я мог заразиться. Честно, я не знаю. Скажу, что в тот момент, у меня как-то исчез страх, что я могу заболеть, и особых ограничений уже и не было. В начале у меня не было аппетита, я потерял в весе, но потом я начал кушать. Позднее я потерял чувство вкуса: я мог выпить стакан уксуса и это был бы для меня как стакан воды. Точно так же я мог понюхать духи и не почувствовать ничего, так продлилось 2-3 дня. Мне действительно казалось, будто я умираю. Что это время я был в шаге от смерти. Все, что я прочитал, все, что происходило, заставляло меня думать, что я нахожусь в шаге: либо я умру, либо я выживу. Пускай я и человек из мира спорта и меня воспринимают как здорового человека, но ничего столь тяжелого со мной еще не происходило. Трудно контролировать свою голову в такое время.

Из-за чего мне грустно, так что из-за ситуации в Аргентине, где в условиях пандемии люди не могут оставаться дома без работы, что у них нет денег, чтобы прокормить свои семьи. От этого мне больнее всего. За тех людей, которым нечего есть, которые могут потерять все, что они нажили, когда надо смотреть в лицо ребенку, который спрашивает тебя, что происходит? У меня есть родственники в Аргентине, поэтому я знаю, насколько это трудно. Но я не могу сидеть тут и раздавать советы, поскольку и сам заразился. Просто тут нам казалось, что ситуация идет на спад, что здесь все-таки все больше контролируется.

Что касается тенниса, то ситуация везде меняется каждую неделю. Возможно, если бы мы говорили о турнире во Флориде или Калифорнии, то это бы все уже было отменено. Мне просто кажется, что если теннис не возобновит свои турниры в этом году, то многие спонсоры будут потеряны и будут большие последствия. Я не думаю, что события на «Adria Tour» как-то повлияют негативно на то, что происходит с официальным туром. Мне кажется, что для теннисного мира не было ничего удивительного в том, что это произошло именно там. Если бы вы спросили, с участием кого из игроков могла бы случится такая история, с Федерером, Надалем или Джоковичем, я бы ответил, что организовать это мог только Джокович. Я не думаю, что теннисный мир мог себе представить, что мы увидим подобную картинку со стороны Надаля или Федерера. Опять же, вряд ли я могу выражать свое мнение, поскольку я и сам заболел. Просто я знаю это поведение, я провел много матчей в качестве тренера, особенно в период работы с Хуаном Мартином дель Потро, когда я видел, как ведет себя он сам, его семья, окружение. Поэтому не удивительно, что такие вещи могли произойти”.

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Источник:

lanacion.com.ar

Фото: La Nacion.