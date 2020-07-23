Монфис и Медведев – лидеры теннисного тура на приеме подачи

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В рубрике “Что скрывается за цифрами” – статистика теннисистов, которые чаще всего возвращают мяч на половину соперника после его подачи.



Согласно данным в матчах Тура за 2018-2020 годы (на турнирах, где используется система Hawk Eye) лидерами по этому показателю стали Гаэль Монфис (на первой подаче соперника) и Даниил Медведев (на второй подаче соперника).

Гаэль Монфис возвращает на сторону соперника 75,37% мячей на приеме первой подачи, Рафаэль Надаль – 72,83%, а Даниил Медведев – 72,29%.

В топ-10 также вошли Роджер Федерер, Александр Зверев, Тэйлор Фритц, Фернандо Вердаско, Стэн Вавринка, Давид Гоффен, Бенуа Пэр.

В случае второй подачи соперника наивысший процент на приеме показывает Даниил Медведев – 88,98%, Роберто Баутиста-Агут – 88,82% и Филип Крайинович – 87,41%.

В топ-10 попали Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Александр Зверев, Гаэль Монфис, Милош Раонич, Фернандо Вердаско и Алекс де Минор.



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Источник:

atptour.com

Фото: US Open.