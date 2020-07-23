Сергей Стаховский: “Я – болельщик “Динамо” и понимаю настроение в лагере наших фанатов”

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Украинский теннисист прокомментировал назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского клуба.
“Трудно комментировать, я не футбольный эксперт. Я – болельщик “Динамо” и понимаю настроение в лагере наших фанатов. Мирча Луческу вел “Шахтер” против “Динамо” и постоянно высказывался не очень положительно о киевском клубе. И сейчас его назначают… Если смотреть, чего он достиг после ухода из Шахтера, то я думаю, что больше никаких вопросов нет”, – сказал Сергей Стаховский.
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Источник:
sport.ua
Фото: Instagram.