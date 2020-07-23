Сергей Стаховский: “Я – болельщик “Динамо” и понимаю настроение в лагере наших фанатов”

Новости

Бондаренко возобновит сезон на турнире WTA в Лексингтоне

Даяна Ястремская заявилась в основную сетку турнира WTA в Праге

bett1 ACES. Свитолина выиграла в финале против Квитовой

Элина Свитолина стартует с полуфинала на турнире в Германии на харде

Украинский теннисист прокомментировал назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского клуба.



“Трудно комментировать, я не футбольный эксперт. Я – болельщик “Динамо” и понимаю настроение в лагере наших фанатов. Мирча Луческу вел “Шахтер” против “Динамо” и постоянно высказывался не очень положительно о киевском клубе. И сейчас его назначают… Если смотреть, чего он достиг после ухода из Шахтера, то я думаю, что больше никаких вопросов нет”, – сказал Сергей Стаховский.



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

sport.ua

Фото: Instagram.