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Теннис

Сергей Стаховский: “Я – болельщик “Динамо” и понимаю настроение в лагере наших фанатов”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Украинский теннисист прокомментировал назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского клуба.

“Трудно комментировать, я не футбольный эксперт. Я – болельщик “Динамо” и понимаю настроение в лагере наших фанатов. Мирча Луческу вел “Шахтер” против “Динамо” и постоянно высказывался не очень положительно о киевском клубе. И сейчас его назначают… Если смотреть, чего он достиг после ухода из Шахтера, то я думаю, что больше никаких вопросов нет”, – сказал Сергей Стаховский.

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Источник:
sport.ua

Фото: Instagram.

Источник: btu.org.ua
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