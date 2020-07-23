Tennis Europe отменила чемпионат Европы и возобновит юниорский тур 31 августа

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Рестарт юниорских турниров под эгидой Tennis Europe запланирован на последний день лета. Однако в этом году будут проходить только турниры в возрастных категориях U14 и U16, а соревнования U12 появятся в календаре уже с 2021 года. Также в ближайшей перспективе планируется проведение турниров только второй и третьей категории.

В заявлении Tennis Europe также сообщается об отмене чемпионата Европы во всех трёх возрастных категориях (U14, U16, U18), что произошло впервые за 45-летнюю историю проведения соревнований.

Правила проведения турниров:

– размер сетки на 32 игрока;

– отсутствие пересечения матчей квалификации и основой сетки;

– отсутствие зрителей;

– социальное дистанцирование на территории турнира;

– строгие санитарные правила.

Помимо этого, Tennis Europe ввела запись на турниры в режиме онлайн и изменила систему рейтинга, который теперь будет включать в себя период с марта 2019 года по март 2021 года.

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Источник:

www.tenniseurope.org