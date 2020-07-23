Tennis Europe отменила чемпионат Европы и возобновит юниорский тур 31 августа

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21.07.20 18:08
Бондаренко возобновит сезон на турнире WTA в Лексингтоне
21.07.20 17:43
Даяна Ястремская заявилась в основную сетку турнира WTA в Праге
17.07.20 16:08
bett1 ACES. Свитолина выиграла в финале против Квитовой
16.07.20 15:12
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Европейская теннисная ассоциация определилась с датой возобновления соревнований
Рестарт юниорских турниров под эгидой Tennis Europe запланирован на последний день лета. Однако в этом году будут проходить только турниры в возрастных категориях U14 и U16, а соревнования U12 появятся в календаре уже с 2021 года. Также в ближайшей перспективе планируется проведение турниров только второй и третьей категории.
В заявлении Tennis Europe также сообщается об отмене чемпионата Европы во всех трёх возрастных категориях (U14, U16, U18), что произошло впервые за 45-летнюю историю проведения соревнований.
Правила проведения турниров:
– размер сетки на 32 игрока;
– отсутствие пересечения матчей квалификации и основой сетки;
– отсутствие зрителей;
– социальное дистанцирование на территории турнира;
– строгие санитарные правила.
Помимо этого, Tennis Europe ввела запись на турниры в режиме онлайн и изменила систему рейтинга, который теперь будет включать в себя период с марта 2019 года по март 2021 года.
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Источник:
www.tenniseurope.org