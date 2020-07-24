ATP и WTA отменили все теннисные турниры в Китае

Через пандемию коронавирус все турнире в Китае отменили

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Источник – ukrinform.ua.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила об отмене всех турниров в Китае в 2020 году из-за пандемии коронавирус.

Об этом сообщают пресс-службы организаций.

Таким образом, были отменены турниры WTA в Пекине, Ухане, Нанчанг, Чжэнчжоу, Шэньчжэне, Чжухае и Гуанчжоу, а также турниры ATP в Чэнду, Чжухае, Пекине и Шанхае.

Напомним, Ястремская выступит на турнире в Праге.