Даниэль Коллинс: “В протоколах безопасности ничего не говорилось о запрете покидать территорию турнира”

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Американская теннисистка прокомментировала свое отстранение от выступления на World Team Tennis



Несколько дней назад американка была исключена из списка участников в командном турнире. Коллинс объяснила, что ездила в Шарлоттсвиль, который находится в соседнем штате, чтобы купить добавки, помогающие ей при ревматоидном артрите. Это заболевание ей диагностировали в октябре прошлого года.

“Я намеренно ничего не нарушала. Я подписывала отказ от претензий в случае нарушения протоколов безопасности, но в них ничего не говорилось о запрете покидать территорию отеля. Я не знаю, как это работает, если мне нельзя покинуть отель, но в то же время здесь сотни других людей, не имеющих отношение к персоналу”

Коллинс заявила, что не помнит, что о подобном запрете говорилось и на встречах с командами, а также сказала, что информировала представителя World Team Tennis о том, что намерена съездить в Шарлоттсвиль, и ей не было сказано? что этого нельзя делать. По её словам, она уже раньше покидала территорию турнира, чтобы позаботиться о своей собаке.

Данный случай прокомментировал и директор соревнований Карлос Силва, добавив, что организаторы дважды (11 и 15 июля) проводили встречи с командами, на которых рассказывали о правилах пребывания на турнире. Силва также сказал, что слова Коллинс о том, что она предупредила официальных лиц WTT о своей поездке, не были подтверждены.

“Не думаю, что Даниэль пыталась сделать что-то плохое, но данная ситуация поставила нас в то положение, в котором мы обязаны отстаивать те принципы, чтобы сохранить здоровье остальных 150 человек. Можно делать всё правильно 100 раз, но после первой же ошибки предыдущие попытки теряют свою ценность. Нельзя поддавать сомнению безопасность.

Двухчасовая поездка в другой штат, очевидно, вызывает повышенное внимание. Если бы она допустила эту ошибку, вышла в магазин за пиццей и действительно не знала об ограничениях, то я бы просто поговорил бы с ней. Но поездка длительностью в два часа?”.

Теннис Сандгрен, напарник Коллинс по команде, отметил, что другие игроки были в курсе запрета на выезд и не знали, что Даниэль покинула территорию проведения турнира.

“У организаторов не было другого выхода, когда она уехала и никому об этом не сказала. И это произошло в тот день, когда мы должны были сдавать повторный тест на коронавирус”.

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Источник:

www.nytimes.com

Фото: World Team Tennis.