Илья Марченко: “Если Луческу научит киевлян покупать и продавать бразильцев, то чемпионат может снова стать интересным”

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Украинский теннисист поделился своим мнением по поводу назначения экс-тренера “Шахтера” на пост главного наставника “Динамо”.
“Я, так как сам спортсмен, совершенно спокойно отношусь к этому назначению. Если Луческу научит киевлян покупать и продавать бразильцев, как это делает «Шахтер», то чемпионат может снова стать интересным. Но я думаю, что у него в “Динамо” будет намного меньше свободы. Слабое «Динамо» не выгодно никому, в том числе и “Шахтеру”. Как тренера, мне кажется, бояться его не стоит. Поживем – увидим. Наверное, Мистер все еще мечтает сыграть на “Донбасс Арене”, – сказал Илья Марченко.
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Источник:
sport.ua
Фото: ФТУ.