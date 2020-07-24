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Теннис

Илья Марченко: “Если Луческу научит киевлян покупать и продавать бразильцев, то чемпионат может снова стать интересным”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский теннисист поделился своим мнением по поводу назначения экс-тренера “Шахтера” на пост главного наставника “Динамо”.

“Я, так как сам спортсмен, совершенно спокойно отношусь к этому назначению. Если Луческу научит киевлян покупать и продавать бразильцев, как это делает «Шахтер», то чемпионат может снова стать интересным. Но я думаю, что у него в “Динамо” будет намного меньше свободы. Слабое «Динамо» не выгодно никому, в том числе и “Шахтеру”. Как тренера, мне кажется, бояться его не стоит. Поживем – увидим. Наверное, Мистер все еще мечтает сыграть на “Донбасс Арене”, – сказал Илья Марченко.

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Источник:
sport.ua

Фото: ФТУ.

Источник: btu.org.ua
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