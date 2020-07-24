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Теннис

СМИ: из-за отмены Итогового турнира WTA-тур недополучит около 50 млн. долларов

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Сегодня, 09:08

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Как сообщает OpenCourt, по разным оценкам проведение Итогового турнир приносит Женской теннисной ассоциации 40-50 процентов от общегодовой прибыли, что составляет порядка $50 млн.

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Напомним, помимо Итогового чемпионата в Шэньчжэне, были отменены ещё шесть турниров WTA: в Пекине (Premier Mandatory), Ухане (Premier 5), Наньчане, Чжэнчжоу и Гуанчжоу (International) и WTA Elite Trophy в Чжухае.

Возобновление турниров в WTA-туре запланировано на 3 августа.

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Источник:
opencourt.ca/wordpress

Источник: btu.org.ua
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