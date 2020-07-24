СМИ: из-за отмены Итогового турнира WTA-тур недополучит около 50 млн. долларов

Новости

Официально: в Китае отменены турниры под эгидой ATP

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Как сообщает OpenCourt, по разным оценкам проведение Итогового турнир приносит Женской теннисной ассоциации 40-50 процентов от общегодовой прибыли, что составляет порядка $50 млн.

Напомним, помимо Итогового чемпионата в Шэньчжэне, были отменены ещё шесть турниров WTA: в Пекине (Premier Mandatory), Ухане (Premier 5), Наньчане, Чжэнчжоу и Гуанчжоу (International) и WTA Elite Trophy в Чжухае.

Возобновление турниров в WTA-туре запланировано на 3 августа.



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Источник:

opencourt.ca/wordpress