СМИ: из-за отмены Итогового турнира WTA-тур недополучит около 50 млн. долларов

Новости
Сегодня, 09:08
Официально: в Китае отменены турниры под эгидой ATP
Сегодня, 08:17
Официально: WTA приняла решение отменить серию турниров в Китае, включая Итоговый чемпионат
21.07.20 18:08
Бондаренко возобновит сезон на турнире WTA в Лексингтоне
21.07.20 17:43
Даяна Ястремская заявилась в основную сетку турнира WTA в Праге
Организация потерпит большие убытки после решения отменить WTA Finals в Шэньчжэне
Как сообщает OpenCourt, по разным оценкам проведение Итогового турнир приносит Женской теннисной ассоциации 40-50 процентов от общегодовой прибыли, что составляет порядка $50 млн.
Напомним, помимо Итогового чемпионата в Шэньчжэне, были отменены ещё шесть турниров WTA: в Пекине (Premier Mandatory), Ухане (Premier 5), Наньчане, Чжэнчжоу и Гуанчжоу (International) и WTA Elite Trophy в Чжухае.
Возобновление турниров в WTA-туре запланировано на 3 августа.
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Источник:
opencourt.ca/wordpress