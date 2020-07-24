В Нью-Йорке продолжается подготовка к Открытому чемпионату США

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Канадские СМИ пишут о последних новостях по поводу организации US Open в этом году.



Согласно информации издания Open Court, USTА, ATP и WTA пока не достигли соглашения по поводу полной отмены требования проходить 2-недельный карантин для всех игроков без исключения, которые приедут в Европу после выступления в США.

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Известно, что поменялся официальный отель, куда собирались поселить участников US Open. Сообщается, что теннисисты будут жить в “Long Island Marriott” и “Garden City Hotel”. Игрокам по-прежнему разрешат жить в частных домах, но их количество будет ограничено. Любые гости и посетители должны будут соответствовать требованиям COVID-протокола по тестированию.

– В списке остальных деталей также указана рекомендация для игроков пройти накануне тесты на антитела, но это требование не является обязательным.

– Во время проведения соревнований в раздевалках смогут находиться не более 30 человек.

– Если игрок получит положительный результат теста на коронавирус, при этом он будет делить комнату с кем-то, то их переселят по разным комнатам.

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– Если игрок будет приезжать в период 15-18 августа и его тест покажет положительный результат, то ему позволят пройти восстановление в отдельной комнате отеля на протяжении 14 дней.

– Сообщается, что вместе с игроком на территорию комплекса сможет попасть только один человек, но как только будут закончены все процедуры по тестам и обеспечению транспорта, игроки смогут брать с собой еще двоих гостей/членов команды (но не на ту территорию, где непосредственно проходят соревнования). Все эти гости должны будут также жить в одном из указанных выше отелей.

Открытый чемпионат США-2020 должен стартовать в Нью-Йорке 31 августа.

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Источник:

opencourt.ca

Фото: Getty Images.