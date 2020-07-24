Уильямс и Стивенс выступят на первом турнире в США после возобновления сезона

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Серена Уильямс (№9 WTA) и Слоан Стивенс (№37 WTA) примут участие в соревнованиях на кортах “Top Seed Tennis Club”, который находится в Николасвилле – маленький город в 20 км от Лексингтона, являющийся официальным местом проведения.

Турнир пройдёт 10-16 августа – второй игровой неделе возобновлённого сезона. Отметим, что Уильямс в последний раз играла на турнире категории International в США ещё в 2006 году, когда выступила на соревнованиях в Цинциннати (Tier III).



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Источник:

www.wtatennis.com

Фото: Getty Images.