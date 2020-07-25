Белинда Бенчич: “Я бы предпочла остаться в Европе, а не путешествовать в США”

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Официально: в Китае отменены турниры под эгидой ATP

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– Турниры в Китае были отменены. Ваше мнение по этому поводу?

– Это очень сложная тема. Жаль, что мы узнаём такие новости через СМИ. Но WTA ничего не решает в этой ситуации. Думаю, подобное будет происходить и в будущем, потому что правительства разных стран вводят свои меры.

– Ваши планы на ближайшие несколько месяцев?

– У меня их несколько. Я заявилась на грунтовый турнир в Праге, однако, я не буду там играть, если у меня получится полететь в Соединённые Штаты.

– В США наибольшее количество заболевших коронавирусом, а US Open пройдёт там в конце августа. Вы действительно хотите полететь туда?

– Логично, что любой нормальный человек не захотел бы сейчас путешествовать в США. Я бы тоже предпочла остаться в Европе. Но с другой стороны, организаторы гарантируют, что мы будет в пузыре безопасности. Мы будем находиться только в отеле и на кортах, больше нигде. Но мне пока сложно определиться. Ещё слишком много неизвестного. Например, что произойдёт, если кто-то заболеет? Турнир отменят? Игрока дисквалифицируют? Можно ли будет играть на следующем турнире? Я буду решать всё в последний момент.

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– Предположим, что европейцам придётся находиться на самоизоляции после приезда в США и тогда участие на US Open будет под вопросом, но турнир всё равно состоится. Как думаете, это несправедливо?

– Если мы будем ждать, пока условия для всех будут одинаковыми, то в этом году нам вообще не стоит играть. В такой ситуации нельзя гарантировать всем равные условия. Всё должно как-то двигаться. Поэтому WTA решила, что те, кто может выступать на турнирах, должны получить возможность играть.

– Касательно рейтинга: ваши очки за прошлогодний полуфинал останутся в зачёте, даже если вы не будете играть в Нью-Йорке.

– Именно так. Я бы набрала дополнительные очки, если бы вышла в финал или выиграла титул. Но я ничего не потеряю. Именно поэтому на мне нет никакого давления и я могу выбрать здоровье и безопасность.

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Источник:

www.aargauerzeitung.ch

Фото: Urs Lindt / freshfocus.