Фернандо Вердаско: “Будем ждать последней минуты, чтобы принять решение по поводу US Open”

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Испанский теннисист поделился своими мыслями по поводу возобновления сезона.



“Я еще не знаю, какие у меня планы на сезон. Пока все немного неясно. Пару дней назад я думал, что смогу поехать и сыграть в Вашингтоне, но в итоге турнир отменили. Дела в США идут очень плохо, с каждым днем ситуация с пандемией все хуже и хуже, все больше и больше случаев заражения. Мы все еще не знаем, будут ли сыграны в Нью-Йорке US Open и Мастерс из Цинциннати. Организаторы пока планируют проводить оба турнира, но нам нужно подождать до последней минуты, чтобы принять решение. Если Открытый чемпионат США все таки будет сыгран, то мы (моя команда) будем следить за ситуацией в самом Нью-Йорке, тогда и примем решение, ехать или нет. Если все будет хорошо и под контролем, тогда я попробую сыграть на US Open, после чего вернусь в Европу, чтобы выступить в Мадриде, Риме и на Ролан Гаррос.

Календарь очень загружен, никогда такого не было, чтобы Мастерс шел на следующей неделе после турнира Большого Шлема (речь о турнире в Мадриде после US Open). Ситуация из-за коронавируса очень странная и нам всем приходится адаптироваться. Но игроки также должны думать по поводу риска получить травму. Нужно думать о состоянии своего организма, это самое важное. Я постараюсь сыграть везде, но если мое тело будет говорить мне, что я должен остановиться после US Open, то я не раздумывая пропущу турнир в Мадриде, даже если это моя родина и это решение разобьет мне сердце. Здоровье в приоритете. Посмотрим, как будут складываться дела при таком загруженном расписании”.

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Источник:

tennismajors.com

Фото: Getty Images.