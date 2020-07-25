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Теннис

World Team Tennis. Действующие чемпионы потерпели третье поражения подряд

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Результаты матчей пятницы на командном турнире в США

World Team Tennis
Уайт Салфер Спрингс (Западная Вирджиния), США • 12 июля – 2 августа • командный турнир

New York Empire 25-17 Vegas Rollers
Джек Сок – Сэм Куэрри 5:3
Клейстерс/Пешке – Пуиг/Томлянович 5:2
Клейстерс/Сок – М. Брайан/Томлянович 5:4
Ким Клейстерс – Моника Пуиг 5:4
Сок/Скупски – Брайан/Брайан 5:4

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Washington Kastles 15-21 Chicago Smash
Монро/Аревало – Рам/Накашима 0:5
Томми Пол – Брэндон Накашима 1:5
Пера/Аревало – Маттек-Сэндс/Рам 4:5
Винус Уильямс – Слоан Стивенс 5:4
Родионова/Уильямс – Маттек-Сэндс/Бушар 5:1 | EP: 0:1

Orange County Breakers 21-22 Philadelphia Freedoms
Стив Джонсон – Тэйлор Фритц 5:3
Дженнифер Брэйди – София Кенин 5:4
Джонсон/Крайчек- Мартен/Янг 4:5
Брэйди/Дабровски – Таунсенд/Доулхайд 3:5
Джонсон/Дабровски – Таунсенд/Мартен 4:5

Из десяти проведённых матчей Orange County Breakers одержали только три победы. В свою очередь, Philadelphia Freedoms продолжает победную серию, которая составляет шесть матчей.

СОСТАВЫ КОМАНД:
Orlando Storm: Кен Скупски, Джеймс Уорд, Теннис Сандгрен, Джессика Пегула, Дария Юрак.
Springfield Lasers: Роберт Линдстедт, Митчелл Крюгер, Кэти Макнелли, Хэйли Картер, Ольга Говорцова, Жан-Жюльен Ройер.
Chicago Smash: Раджив Рам, Брэндон Накашима, Бетани Маттек-Сэндс, Слоан Стивенс, Эван Кинг, Эжени Бушар.
Vegas Rollers: Моника Пуиг, Боб Брайан, Майк Брайан, Сэм Куэрри, Эйша Мухаммад, Кристи Ан, Хэйли Бартист.
Orange County Breakers: Андрея Клепач, Люк Бамбридж, Дженнифер Брэйди, Стив Джонсон, Остин Крайчек, Габриэла Дабровски.
San Diego Aviators: Джонни О’Мара, Кристина Макхэйл, Коко Вандевей, Николь Меликар, Райан Харрисон.
Washington Kastles: Марсело Аревало, Бернарда Пера, Ник Монро, Винус Уильямс, Арина Родионова, Томми Пол.
New York Empire: Марди Фиш, Нил Скупски, Сабин Лисицки, Джек Сок, Квета Пешке, Ким Клейстерс.
Philadelphia Freedoms: Тэйлор Фритц, Фабрис Мартен, Дональд Янг, Кэролайн Доулхайд, София Кенин, Тэйлор Таунсенд.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ: ДЕНЬ 1 • ДЕНЬ 2 • ДЕНЬ 3 • ДЕНЬ 4 • ДЕНЬ 5 • ДЕНЬ 6 • ДЕНЬ 7 • ДЕНЬ 8 • ДЕНЬ 9 • ДЕНЬ 10 • ДЕНЬ 11 • ДЕНЬ 12

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> С расписанием матчей на World Team Tennis можно ознакомиться на официальном сайте турнира.

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Фото: World Team Tennis.

Источник: btu.org.ua
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