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Теннис

Зверев и Оже-Альяссим сыграют во Франции на турнире UTS

Евгений НикитюкНет комментариев
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Александр Зверев и Феликс Оже-Альяссим присоединились к составу участников второго розыгрыша теннисной лиги.

Новый розыгрыш турнира Ultimate Tennis Showdown завтра стартует на корте во Франции. Победители группового этапа пройдут квалификацию в полуфинал, где их будут ждать матчи против Зверева или Оже-Альяссима.

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> Во Франции пройдет второй розыгрыш UTS с новыми участниками

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Фото: UTS.

Источник: btu.org.ua
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