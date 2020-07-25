Зверев и Оже-Альяссим сыграют во Франции на турнире UTS

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Александр Зверев и Феликс Оже-Альяссим присоединились к составу участников второго розыгрыша теннисной лиги.
Новый розыгрыш турнира Ultimate Tennis Showdown завтра стартует на корте во Франции. Победители группового этапа пройдут квалификацию в полуфинал, где их будут ждать матчи против Зверева или Оже-Альяссима.
> Во Франции пройдет второй розыгрыш UTS с новыми участниками
Fierce and feline… 🐾
𝙏𝙝𝙚 𝙇𝙞𝙤𝙣 @AlexZverev and 𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙖𝙣𝙩𝙝𝙚𝙧 @felixtennis round out a high-pedigree UTS2 men’s cast! #UTShowdown pic.twitter.com/wVNyTtEmUb
— UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) July 24, 2020
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Фото: UTS.