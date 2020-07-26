Стосур планирует возобновить выступления со следующего сезона

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В середине июля экс-четвёртая ракетка мира сообщила о том, что её партнерша родила дочь и теперь австралийка решила, что пропустит все турниры, запланированные на этот год.

“Наверное, это поможет мне больше расслабиться, потому что это гораздо важнее сыгранного теннисного матча. С нетерпением жду того момента, когда смогу играть, делать свою работу, возвращаться домой и наслаждаться временем, проведённым с семьёй, потому что это будет очень особенным для меня.

Я никогда бы не подумала, что смогу быть дома в преддверии такого события. Сейчас у меня есть время подумать не только о себе, но и о своей семье. Я считаю это лучшим, что можно сделать в течение следующего полугода. Находиться дома со своей дочерью.

Эта пауза в сезоне дала возможность задуматься не только мне, но и любому другому игроку. Вспомнить прошлое, понять, что сделала не так и что можно сделать лучше. Можно насладиться приятными воспоминаниями”.

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Источник:

www.wtatennis.com

Фото: Getty Images.