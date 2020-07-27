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Халеп не выступит на турнире в Палермо

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Вторая ракетка мира не спешит возвращаться на корт

#Халеп

Источник – Чемпион.

Симона Халеп отказалась от участия в турнире в Палермо через необходимость пройти 14-дневную самоизоляцию в случае приезда в Италию из Румынии или Болгарии.

Об этом сообщает пресс-служба турнира

Вместе с тем организаторы турнира отметили, что уверяли команду Халеп в том, что на профессиональных спортсменов эти меры не распространяются.

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Халеп в 2020 году дошла до полуфинала на Australian Open, а также стала чемпионкой турнира в Дубае.

Турнир в Палермо стартует 3 августа. На Сицилии в основной сетке Украину представит Даяна Ястремская.

Источник: champion.com.ua
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