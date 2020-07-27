Йоханна Конта не уверена, сыграет ли на турнире в Палермо

Новости
24.07.20 09:08
Официально: в Китае отменены турниры под эгидой ATP
24.07.20 08:17
Официально: WTA приняла решение отменить серию турниров в Китае, включая Итоговый чемпионат
21.07.20 18:08
Бондаренко возобновит сезон на турнире WTA в Лексингтоне
21.07.20 17:43
Даяна Ястремская заявилась в основную сетку турнира WTA в Праге
Британская теннисистка рассказала о своих планах после возобновления сезона
14-я ракетка мира заявилась на первый турнир в августе, однако пока точно не решила, будет ли выступать в Италии.
“Я не очень уверена в своём участии в Палермо. Я даю себе время до завтра (понедельник), чтобы принять решение. В идеале мне бы хотелось начать играть в Лексингтоне, а потом в Нью-Йорке. Это моё идеально расписание”.
Напомним, что сегодня с турнира в Палермо снялась второй номер рейтинга WTA Симона Халеп.
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь
Источник:
metro.co.uk