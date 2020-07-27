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Теннис

Йоханна Конта не уверена, сыграет ли на турнире в Палермо

Евгений НикитюкНет комментариев
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“Я не очень уверена в своём участии в Палермо. Я даю себе время до завтра (понедельник), чтобы принять решение. В идеале мне бы хотелось начать играть в Лексингтоне, а потом в Нью-Йорке. Это моё идеально расписание”.

Напомним, что сегодня с турнира в Палермо снялась второй номер рейтинга WTA Симона Халеп.

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Источник:
metro.co.uk

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Источник: btu.org.ua
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