Йоханна Конта не уверена, сыграет ли на турнире в Палермо

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14-я ракетка мира заявилась на первый турнир в августе, однако пока точно не решила, будет ли выступать в Италии.

“Я не очень уверена в своём участии в Палермо. Я даю себе время до завтра (понедельник), чтобы принять решение. В идеале мне бы хотелось начать играть в Лексингтоне, а потом в Нью-Йорке. Это моё идеально расписание”.

Напомним, что сегодня с турнира в Палермо снялась второй номер рейтинга WTA Симона Халеп.



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Источник:

metro.co.uk