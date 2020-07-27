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Теннис

Кербер вновь будет работать с тренером, с которым выиграла два турнира Большого Шлема

Евгений НикитюкНет комментариев
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Анжелик Кербер возобновила сотрудничество с Торбеном Бельцом

Немецкая теннисистка возобновит сезон с тренером, с которым работала с 2004 по 2013 годы, а затем с 2014 по 2017 год. В 2016 году Кербер под руководством соотечественника победила на Australian Open и US Open, а также поднялась на первое место в мировом рейтинге.

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Напомним, что в начале июля Бельц расстался с хорваткой Донной Векич, которая была его подопечной в течение двух с половиной лет.

На данный момент Кербер занимает 21-е место в рейтинге WTA. Пока не известно, где немка возобновит выступление, однако она отсутствует в заявочных списках первых турниров в Палермо, Праге и Лексингтоне.

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Источник:
www.tennismagazin.de

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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