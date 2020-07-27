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Теннис

На Australian Open говятся к проведению турнира без иностранных болельщиков

Евгений НикитюкНет комментариев
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Директор турнира Крейг Тайли отметил, что подготовка к мэйджору пока идет без изменений.

“В следующем году мы не достигнем тех цифр по посещаемости, которые установили в прошлый раз (821 тысяча). Наши болельщики будут из Мельбурна и Штата Виктория, других штатов, как и, возможно, из Новой Зеландии, если они снимут ограничения на границе. Скорее всего, тех 15% болельщиков, которые приезжали к нам из-за рубежа, вот их не будет.

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> Крейг Тайли: “При самом лучшем сценарии на Australian Open будут только австралийские болельщики”

Сейчас организаторы US Open и Ролан Гаррос изучают варианты по тестированию, разным уровням карантина, ограниченном количестве сопровождающих. Конечно, мы будем рассматривать их сценарии, как и то, что мы можем применить у себя. Если условия станут лучше и «мэйджоры» пройдут хорошо, если турниры будут удачными, это придаст уверенности игрокам и поможет нам здесь, в Мельбурне, в следующем году”.

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Источник:
theage.com.au

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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