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Теннис

Симона Халеп не сыграет на турнире WTA в Палермо

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Об этом сообщила её агент Вирджиния Рузичи

Данное решение со стороны румынки было принято после постановления Министерства здравоохранения Италии, которое предусматривает обязательную самоизоляцию в течение 14 дней для путешественников из Румынии и Болгарии.

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Ранее организаторы заверили команду Халеп, что данные меры не распространяются на профессиональных спортсменов. Турнир Palermo Ladies Open должен начаться 3 августа.

> Оливьеро Пальма: “Мы уверены в том, что Халеп сыграет в Палермо”

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Источник: btu.org.ua
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