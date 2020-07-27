Симона Халеп не сыграет на турнире WTA в Палермо

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Данное решение со стороны румынки было принято после постановления Министерства здравоохранения Италии, которое предусматривает обязательную самоизоляцию в течение 14 дней для путешественников из Румынии и Болгарии.

Ранее организаторы заверили команду Халеп, что данные меры не распространяются на профессиональных спортсменов. Турнир Palermo Ladies Open должен начаться 3 августа.

@Simona_Halep ha deciso di cancellarsi dai #PLO20. Lo ha comunicato questa mattina la manager della giocatrice rumena Virginia Ruzici. Alla base della decisione ci sonoi recenti provvedimenti anti-covid che impongono in Italia la quarantena a chi proviene da Romania e Bulgaria. — Palermo Ladies Open (@LadiesOpenPA) July 26, 2020

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